Арестович повідомив, як довго може тривати активна фаза бойових дій в Україні

Арестович повідомив, як довго може тривати активна фаза бойових дій в Україні

З-під Чернігова росіяни свої війська не відводять.

Радник очільника Офісу президента Олексій Арестович прогнозує, що активна фаза бойових дій в Україні триватиме "ще тиждень, може, й більше".

Таку думку він висловив в ефірі телемарафону, який транслюється і на 1+1.

За його словами, війська окупантів упродовж останніх кількох діб відходять із Київської області. Утім, Арестович вважає, що попри це ворог залишить частину сил під Києвом, аби "утримувати наші війська, не давати перекидати їх на складні напрямки".

"З Київщини вони дійсно відходили цю добу, навіть другу вже добу, по суті", - повідомив Арестович.

Також він додав, що війська, які раніше розташовувалися поблизу столиці, окупанти перекидають на Донбас для потенційного оточення українських сил. Водночас радник керівника ОП повідомив, що наразі не спостерігається значного виходу військ із Чернігівської області.

Щодо півдня країни, зокрема Херсона, то там росіяни стають в оборону, а ЗСУ "ведуть акуратні тактичні дії".

Нагадаємо, міський голова Львова Андрій Садовий вважає, що війна в Україні може тривати в тій чи іншій фазі десь до кінця літа.

Раніше Байден заявив, що Україна ніколи не обернеться перемогою для Путіна.

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