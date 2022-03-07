Арестович пояснив, чому не варто вірити в лякалку про "масоване бомбардування"

Ворог хоча і має десятки літаків, та використовувати їх всі одночасно просто не вміють.

Інформація про масовані авіаатаки - це лише спроба психологічного тиску, адже насправді армія Росії немає навиків таких дій.

Про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

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"Не виправдалися всі лякалки і треба одразу зрозуміти, в чому сенс - вони полягають в тому, що це російські служби інформаційно-психологічної боротьби на гарній українській мові в українських пабліках починають розсилати інформацію про те, що нібито от останній фінальний штурм, або масоване бомбардування, "все кінець, здавайтеся". Щоб розганялася паніка - перше. Друге - народ почав атакувати ставку верховного головокомандування, місцеву владу, владу військову і казати, що от ви нічого не робите, бачите,вони анонсують, а ви щось і так далі..", - зазнав він.

Разом із тим визнав, що є люди, які ненавмисно підігрують окупантам у тому. Але потенціалу у російської армії для таких дій просто немає. Хоча літаків у росіян і багато, але використовують вони лише 100 з них і вже майже половину українці знищили.

"500 літаків угруповань навколо України, а використовують вони не більше 100, з яких ми щонайменше 40 вже сбили. Чому? Тому що російська армія не вміє робити масових авіаційних ударів, не вміють. Це дуже складна дія, Сполучені Штати витратили сотні мільярдів доларів, щоб навчити свої повітряні сили наносити ті самі повітряні удари і витратили на це 30 років, мають величезний досвід В'єтнаму, Кореї й так далі, якого нема у російських військ. Вони налітають маленькими окремими групами - два, три, максимум чотири літаки, а такі удари малоефективні. Тобто, вони звісно можуть знести житловий будинок некерованою бомбою, але з військової точки зору це ніщо. Не те що 40-мільйонну Україну, яка хоче боротися, на коліна не поставить. Вона навіть суттєво не вплине на оборону окремого маленького містечка. Що доводять Охтирка, Харків, Чернігів, Суми", - запевнив Арестович.