Арестович пояснив, чому окупанти б'ють по території Запорізької АЕС

Він переконаний, що провокації довкола ЗАЕС – це намагання РФ вивести сторони на переговори.

Радник Офісу президента Олексій Арестович прокоментував удари російських окупантів поблизу Запорізької АЕС та назвав їхню мету.

Про це він розповів в ефірі "Сніданок з 1+1".

"Вони намагалися зайти в перемовини через "зернове вікно" (договір - ред.) – не вийшло, тому що головною умовою було припинення вогню на півдні, чого вони дуже бояться, нашого контрнаступу. Те саме вони намагаються зробити на Запорізькій АЕС. Їм це потрібно, щоб світ злякався ядерного шантажу, і витягнути нас на перемовини і на припинення вогню. Це насправді головна мета", - зазначив він.

За його словами, окупанти стріляють по території ЗАЕС артилерією.

"Дуже обережно (стріляють - ред.) по пустирях, звісно, якісь ушкодження все одно є. Але вони просто ідіоти", - резюмував він.

Нагадаємо, окупантів, які перебували на ЗАЕС, забрали до реанімації з ознаками променевої хвороби.

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