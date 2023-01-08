Арестович пояснив, чому окупанти влаштовують “атаки смертників” на Соледар

Росіяни просуваються двома "язиками", щоб відрізати Соледар від Бахмута та перерізати дорогу Соледар - Слов'янськ.

Радник Офісу президента Олексій Арестович пояснив мету атак російських військ, які з великими втратами штурмують Соледар Донецької області.

Про це він говорив у розмові з російськи блогером та правозахисником Марком Фейгіним.

За його словами, окупанти намагаються відрізати Соледар від Бахмута та перерізати дорогу Соледар - Слов'янськ.

“От вони двома “язиками” і просуваються. Просуваються зрозуміло як, думаю, всі вже бачили картинку. Досягають якихось окремих успіхів за рахунок атак "смертників". Запевняти, що Соледар не візьмуть, не знаю, можуть взяти, можуть не взяти. Бахмут точно не візьмуть", - сказав Арестович.

Нагадаємо, під Соледаром Донецької області тривають важкі бої з російськими окупантами. Армія РФ не контролює місто. Ворог зазнає великих втрат.

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