Арестович пояснив, чому Путін не їде на фронт: "Може змінити своє ставлення до смертей"

Арестович розповів, що світові лідери після візиту до України змінювали своє ставлення до Путіна.

Радник Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому російський диктатор Путін вперто не їде на лінію фронту, як це робить президент України Володимир Зеленський.

Про це він сказав у коментарі російській журналістці Юлії Латиніній.

Арестович зазначив, що багато західних лідерів відмовлялись надавати Україні необхідне озброєння аж до того часу, поки вони не відвідали звільнені від окупантів населенні пункти.

"Німеччина довго відмовлялася від військової допомоги Україні, але після відвідування Олафом Шольцом Ірпеня його позиція змінилася. Чиновники ЄС, які отримали емоційний досвід, різко змінили ставлення до Путіна і до того, що насправді переживає народ України", - пояснив Арестович.

Радник Офісу президента зазначив, що Путін боїться подібного емоційного досвіду, оскільки може змінити своє ставлення до безглуздих смертей російських окупантів.

"Сам Путін тримається подалі від місця бойових дій своєї армії, боячись цього емоційного досвіду. З яким зовсім по-іншому відправлятиме російських солдатів на болісну і безглузду смерть. Жуковська система потребує дисоціації від реалій війни. Тільки так Путін може кидати на забій останні свої війська", - сказав Арестович.

Візит президента Зеленського до Бахмута

Володимир Зеленський напередодні поїздки до США відвідав місто Бахмут Донецької області, де зараз точаться найжорстокіші бої. Президент вручив захисникам України нагороди та отримав від них прапор, який згодом передав Конгресу США.

"Я був у Бахмуті вчора, наші герої дали мені прапор, бойовий прапор тих, хто захищає Україну, Європу, світ ціною свого життя. Вони просили передати цей прапор вам, американському Конгресу, членам Палати представників, сенаторам, чиї рішення можуть врятувати мільйони людей", - сказав у США Зеленський.

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