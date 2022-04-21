Арестович пояснив, чому Путін "відмінив" попередній наказ штурмувати "Азовсталь" в Маріуполі

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прокоментував відмову російського диктатора Путіна штурмувати "Азовсталь".

За його словами, очільник РФ, ухвалюючи таке рішення, керувався кількома факторами, таку думку Арестович висловив в інтерв'ю російському правозахиснику та адвокату Марку Фейгіну.

"Вони (війська РФ - ред.) не можуть взяти "Азовсталь". По-друге, за минулу ніч вони зазнали суттєвих втрат: 2 танки підбиті, 3 БПМ і так далі. Наступне, вони розуміють, якщо вони поставлять завдання взяти "Азовсталь", вони покладуть там найбільш цінний ресурс - штурмову піхоту, яка може виконувати такий складний вид, як штурм міських руїн. Їм прийдеться для цього втратити 2 тисячі цього ресерсу, перш ніж вони доб'ють українського солдата. Штурмова піхоту - це цінний ресурс, який не валається на дорогах. Їх дужу-дуже мало в будь-якій армії світу, і вони не хочуть їх втрачати, а залишки їм потрібні", - пояснив радник ОП.

Також Арестович звернув увагу, що бомбардування російських військ надважкими авіабомбами "Азовсталь" не принесли армії РФ бажаноого результату. Металургійний комбінат, незважаючи на значні руйнування, продовжує стояти, українські захисники чинять спротив, цивільних не вдалося дістати.

"Бомбардування - другий пункт. Бомбардування надважкими авіабомбами чотири дні, за деякими даними, п'ять днів, штурму "Азовсталі" не допомогли. "Азов" та морпіхи продовжують спротив, Нацгвардія, поліція, Тероборона, які там зібралися. Мирних жителів не дістали - і все, приходиться заявляти про передчасне "взяття" Маріуполя, навіть не дочекавшись Великодня, радісно перекидують війська на північ", - сказав він.

Як зауважує Арестович, це означає ще декілька чудових речей:

у РФ не вистачає військ на півночі.

армія РФ не оточить "Азовсталь".

російське керівництво уже заявило про захоплення Маріуполя, а бої в місті будуть більш результативними для українських захисників, бо військ Росії стало менше.

Як відомо, сьогодні, 21 квітня, російський диктатор Путін під час зустрічі з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу назвав недоцільним штурм "Азовсталі" у Маріуполі і наказав скасувати його.

Варто зазначити, окупанти бомбардують "Азовсталь" у Маріуполі, де перебувають українські військові та цивільні мешканці. Російські окупанти завдали ударів по території підприємства надважкими авіабомбами. Наразі завод розбомблений та практично повністю знищений.

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