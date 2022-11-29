Арестович пояснив, чому Росія не обстріляла Україну ракетами: "Літаки кружляли понад 4 години"

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що Україна готувалася до масштабних ракетних обстрілів. Російські літаки-бомбардувальники кружляли в повітряному просторі понад 4 години.

Про це він сказав 29 листопада в коментарі російському правозахиснику Марку Фейгіну.

Арестович зазначив, що в Україні сьогодні очікували нового масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі, проте цього поки не сталося.

"Сьогодні оголосили тривогу, але швидко скасували. Сьогодні їхні літаки понад 4,5 години були в повітрі. Ми очікували на удари, але їх не було. Могли бути тренувальні польоти, могли виявляти ППО. Сьогодні багато хто задумався, чому це сталося. Могли тренуватися і водночас виявляти системи ППО. Бо їх дуже не влаштовує, що з 90 ракет збивають 70", - сказав Арестович.

Масовані ракетні обстріли України

Російські терористи від 10 жовтня масовано обстрілюють Україну ракетами. Окупанти намагаються знищити нашу енергетичну інфраструктуру, щоб залишити українців без тепла й електрики. Лише 23 листопада Росія випустила по Україні 70 ракет, з яких 51 вдалося збити. Росіяни пошкодили нашу енергетичну інфраструктуру та вбили цивільних мешканців у Києві та Вишгороді.

У ВООЗ прогнозують, що через російські ракетні обстріли ще 2-3 мільйони українців будуть змушені покинути свої будинки. Також в Україні прогнозується сплеск респіраторних хвороб і загроза психічних розладів.

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