Арестович пояснив, чому Росія після Стамбульської зустрічі обрала "статус війни"

Це стало зрозуміло з останнього виступу Путіна.

Після останніх перемовин України з Росією у Стамбулі були сигнали про те, що укладення мирної угоди вже близько. Проте після заяв президента РФ Володимира Путіна на космодромі "Східний" стало зрозуміло, що Росія обрала статус війни.

Таку думку висловив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Я думаю, що були сильні сигнали після Стамбульської зустрічі – що перемовини близько, укладання мирної угоди вже близько. Всі на це сподівалися. Але було чітко видно після заяв (Путіна – ред.) на космодромі "Східний", що Росія обрала статус війни", – сказав радник голови ОП.

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"Але це зрозуміло – вони накопичили потенціал на Сході, хочуть його реалізувати, десь перемогти. Але подивимося. Кремль каже – ми підтримуємо війну, а Захід – ми підтримуємо Україну дедалі сильніше", – пояснив Арестович.

Нагадаємо, 12 квітня після зустрічі з самопроголошеним президентом білорусі Олександром Лукашенком на космодромі "Східний" Путін заявив, що мирні переговори з Україною зайшли у глухий кут.

Окрім того, президент Росії заявив, що "операція в Україні продовжуватиметься до повного завершення та досягнення цілей, поставлених на самому початку".

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