Арестович пояснив, чому росіянам так важливо тримати під контролем Ізюм

За розрахунками української сторони, операція із взяття Ізюма мала початися на п'ять діб раніше, однак це вплинуло б на хід перемовин у Стамбулі.

Місто Ізюм Харківської області станом на вечір 1 квітня перебуває під контролем російських військових. Радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що вони взяли південну частину міста.

Про це він розповів в інтерв'ю російському адвокату і правозахиснику Марку Фейгіну.

"Усі ці війська відходили не просто так, а щоб зробити великий крюк територією Росії, під Ізюм. Росіяни взяли південну частину Ізюма, що була вище. Важливо, що буде далі. Поки нічого немає. А ось із південного фасу почали. Почалася операція, тиснути почали від Вугледара і вище. Але нічого не натиснуть, звісно. Але поки начебто почали тиснути. До цього часу були сумніви - за нашими розрахунками, ця операція мала початися п'ять діб тому. Це почало б визначати долю і переговорів. Але почалася зараз", - розповів Арестович.

Він пояснив, що російські військові розраховують зайти з території Ізюма на решту Луганської області.

"Знову ж почали сильно тиснути на решту Луганської області - Рубіжне, Попасна тощо. Там на повну працює російська авіація, артилерія, ракети. Але наземні війська особливо поки не лізуть. Подивимося, що буде далі", - наголосив він.

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