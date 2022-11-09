Арестович пояснив, чому росіяни виводять війська з Херсонщини, та прокоментував чутки про "договорняк"

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що росіяни наразі не розпочали масовано відводити війська з окупованої частини Херсонської області. Також він спростував, що між РФ та Україною можуть бути "договорняки": мовляв, окупанти залишають регіон, а ЗСУ їх не обстрілюватимуть.

Про це він сказав у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Вперше за 8 місяців сказали правду. Правда полягає в тому, що утримання Херсона немає перспектив. Зрозуміло, що Суровікін та Шойгу розіграли сценарій, який написав якийсь там Ернст. Вони сказали все, як по нотах: "знищили усю українську армію" ще 18 разів. Але ми б все одно звільнили Херсон - за місяць чи два. Тільки тут питання: чи брали б ми його по засніжених полях, зі знищеною російською технікою та російськими військовими, які замерзають і масово здаються в полон. Чи вони відійдуть організовано та збережуть сили для бойових дій на інших напрямках. Це сталося точно так само, як вони йшли з-під Києва, Чернігова та Сум", - пояснив Арестович.

Радник ОП також спростував заяви про те, що Україна та Росія нібито домовилися про те, що окупаційна армія без перешкод залишить територію Херсонщини і ЗСУ не обстрілюватимуть загарбників.

"У цій війні російська армія дуже добре навчилася відступати. Вони це роблять дуже організованно. Вони почали відхід, але відходять дуже повільно. Вони відкотилися лише з першої лінії оборони та займають другу і третю, знищують мости. Росіяни все замінували. Є два запитання - скільки вони планують все там утримувати і чи будуть бої. Чи утримуватимуть вони Херсон? Наші військові рухаються дуже повільно. Росіяни працюють артилерією, ми теж працюємо. Зараз, коли вони намагаються відходити, ми їх "накриваємо". Бо дехто уже говорить про "договорняк", але це неправда. Проте, на жаль, у нас немає багато важкого озброєння, щоб ще більше їх накривати і вони точно не змогли вийти. На жаль, більшість окупантів вийде живими з Херсонщини", - сказав Арестович.

Заяви Шойгу про виведення військ з окупованого Херсона

У середу, 9 листопада, очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія нібито починає виводити свої війська з правого берега окупованої Херсонської області. Російський міністр назвав це "збереженням життів російських окупантів".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що вихід на лівий берег Херсонщини - це підготовка росіян до поразки у війні проти України.

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк пояснила, що заяви Росії про відхід її військ із Херсона можуть бути "постановним шоу" і на сьогодні говорити про звільнення міста ще зарано.

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