Арестович пояснив, чому російська армія не зможе взяти в облогу Чернігів

Арестович пояснив, чому російська армія не зможе взяти в облогу Чернігів

Чернігів перебуває в скрутному становищі.

Армія Росії немає сил, щоб взяти Чернігів, тим більше, перетворити його на Маріуполь, яке зараз перебуває в блокаді окупантів.

Про це в інтерв'ю BBC News Україна радник глави Офісу президента України Олексій Арестович.

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Радник ОП пояснив, що РФ не візьме в окупацію місто з таких причин:

у місті збереглися шляхи постачання.

Чернігів чинить потужний спротив.

армія РФ не має достатньо сил для окупації.

"Чернігів дійсно в скрутному становищі. Але, по-перше, там збереглися шляхи постачання. Тобто руйнування мосту ще не означає руйнування всього. Чернігів чинить спротив. Там дуже вправне військове командування наше, і думаю, що Чернігів ми утримаємо, нема про що хвилюватися. Але ж вони будуть чинити так само, як з Маріуполем. Якщо вони не здатні перемогти на полі бою, то терором цивільних", - сказав Арестович.

Нагадаємо, за результатами перемовин у Стамбулі російська сторона заявила, що окупанти скоротять військову активність на Київському та Чернігівському напрямах.

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