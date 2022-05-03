Арестович пояснив, чому російських солдатів постійно пхають у наступ на техніці 60-х років

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович розповів, чому російські війська безперервно продовжують свій наступ.

Він вважає, що робиться це для того, аби не дозволити Україні накопичити достатні запаси західної зброї, яка потрібна для переходу до наступальних дій.

Свою думку радник керівника ОП висловив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним у вівторок, 3 травня..

"У російського командування визрів цікавий план. Жахливий у своїй раціональності, особливо для російських матерів. У мене є припущення і звучить воно дуже просто. Вони розуміють, що ми накопичуємо західні військові ресурси. І чому вони безперервно продовжують наступ? Тому що їхнє завдання - не дати нам накопичити резерви на цьому етапі в товарній кількості, яка дозволить перейти до наступу. Щоб ми не зуміли створити запаси, які дозволять нам створити ударні угруповання і перейти до наступу.

Для цього вони використовують тактику безперервного тиску, який змушує нас все одно реагувати. Ми ж не можемо чекати, поки наших солдат з піском перемішають. І відповідно ось ці людські хвилі, які вони готують на техніці 60-х років, та активно йдуть у наш бік, вони призначені для того, щоб ми виснажувалися, не могли провести ротацію. Це накопичує помилки, це накопичує виснаження, втрати техніки та особового складу. І щоб ми невеликі порції, які надходять, гнали туди і вони під безперервним тиском російських військ маленькими порціями там гинули або виходили з ладу, вимотували ресурс, боєприпаси і так далі.

В принципі це дуже розумна історія в цій конкретній ситуації. Розуміючи, що перегони потенціалів не на користь Росії. Особливо, якщо вони мають якісь конкретні терміни. Але це людожерська тактика по відношенню до російської армії. Російські матері повинні зрозуміти, що вони закінчують українські снаряди ціною життів їхніх синів. Це цілком свідоме рішення. Безперервно гнати чоловіків, синів, братів, дідусів для того, щоб західна зброя завершувалася раніше, ніж встигнуть накопичити його українські війська", - сказав Арестович.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента також розповів, як російські окупаційні війська продовжують зазнавати поразки на території України.

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