Арестович пояснив, чому українців не попередили про війну, хоча завчасно про неї знали

Також радник керівника ОП розповів, як РФ обирала дату вторгнення.

Після початку війни стало відомо, що влада знала точний день вторгнення Росії на територію України.

Проте українців про початок повномасштабної війни керівництво країни не повідомило. В інтерв'ю ISLND TV радник керівника Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому громадянам не сказали, що почнеться війна:

"Чому не можна було оголосити Україні, що Росія точно нападає, коли ми вже знали, що нападає. Тому що почався б масований вихід біженців і вони б забили всі дороги, це було б 8, 10, 12 мільйонів людей і армія б не пройшла в райони оборони. Це повний параліч доріг. У цьому випадку це дуже бажана ситуація для російського воєнного керівництва і в цій ситуації ми, напевно, програвали війну і лівобережжя все – тому що з лівого берега пішли би на правий. 50 мостів всього в Україні, було б забите все. Жодним чином ми б не впоралися з цією ситуацією. Єдиний вихід – танками давити власних громадян, розстрілювати, щоб пройти через мости. І тепер питання – яке рішення ми мали прийняти? Або замовчати, або залишити паралізовану країну, або, напевно, здати лівобережжя… За всіма сценаріями, які я особисто рахував з іншими фахівцями, ми не витягували війну, якщо б ми оголосили раніше, що війна почнеться", - прокоментував Арестович.

Окрім того, до початку повномасштабної війни Росії проти України у ЗМІ лунали декілька дат можливого вторгнення. Арестович пояснив, як РФ обирала дати нападу:

"Був ультиматум наприкінці першого дня вторгнення. Перед вторгненням вони не висували вимог. Почали планувати цю операцію у грудні 2020 року. Це було вже прийняте рішення. А дати переносилися так – 26 грудня 2021 року у них була перша готовність оперативна, вони не встигли просто реалізувати. Вони переносять на 18 січня. Потім вони знову ж таки не встигають, новорічні свята, вони б збили все. Потім вони, здається, 12, чи 16 лютого, але китайці кажуть, що "Олімпіада, не заважайте". Потім вони ставлять, був варіант 21, 22, 23 і все ж таки 24 лютого зранку. Через 14 годин після початку був ультиматум, здавайтеся і так далі. Наш президент відповів: "русскій корабль йди.." – прокоментував Арестович.

Читайте також: