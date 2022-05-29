Арестович пояснив, чому він дратує людей: "Відкрию вам маленький психологічний секрет"

Арестович пояснив, чому він дратує людей: "Відкрию вам маленький психологічний секрет"

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович для багатьох українців був "головним заспокійливим" під час війни.

Втім, у Мережі дедалі більше користувачів почали цькували політика. Зокрема, зізналася, що її дратує Арестович відома співачка Настя Приходько.

Тепер і сам Олексій вирішив пояснити юзерам в Instagram, чому ж він викликає роздратування у людей.

Так, радник голови ОП зазначив, що раніше він працював заспокійливим, а тепер ще – вимірювальним.

"Тест простий: Якщо я вас дратую, ви зламалися. Чи не тягнете ситуацію. Дивіться - російська пропаганда ідентифікує мене як сильне місце України (інакше не атакували б) і як слабке місце деяких українців (інакше не обрали б таку форму атаки). А слабкість, як і силу, кожен вибирає сам. Пам'ятайте про це, коли наступного разу обиратимете: чекати нападу білорусів о 4 ранку чи ні", – написав Арестович.

А допис він супроводив колажем, на якому зібрані кадри з фільму "Не бійся, я поруч", в якому він знявся.

Нагадаємо, Арестович назвав конкретну дату, коли ситуація на фронті почне змінюватися на користь України. Саме тоді відбудеться важлива політична зустріч.

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