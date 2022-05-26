Арестович пояснив, чому загроза для Києва з боку РФ відтепер буде завжди

Арестович пояснив, чому загроза для Києва з боку РФ відтепер буде завжди

Загроз нападу на Київ з боку Росії існуватиме завжди.

Як зазначив радник голови Офісу президента, столиця розташована близько як до Російської Федерації, так і до Білорусі.

Про це Арестович сказав у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Можна не боятися. Ми повинні побоюватися, але не боятися. Як сказала сьогодні Маляр (заступниця міністра оборони Олексія Резнікова - ред.) дуже вдало:"Київ тепер під загрозою буде завжди". Тому що він розташований близько як до РФ, так і до кордону Білорусі. Його можна пройти за одні-дві доби. Відповідно, більше спокою не буде", - прокоментував заяви Маляр радник ОП.

Нагадаємо, 26 травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко віддав наказ своїм командирам створити оперативне командування збройних сил країни на українському напрямку. Лукашенко заявив, що на Білорусь начебто чинитиметься тиск через Польщу, Литву та Латвію, та навіть допустив війну, а тому "треба бути готовим".

Радник голови ОП Арестович заявив, що Україна поки не бачить ознак формування ударних угруповань чи будь-яких дій щодо півночі України, зокрема Києва, з боку Білорусі.

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