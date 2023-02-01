Арестович пояснив, навіщо Путіну новий наступ на Україну: коли і де атакуватиме ворог

Росія хоче захопити всю Донеччину з Луганщиною і з цих позицій розпочати переговори з Україною.

Військовий експерт та ексрадник голови ОП Олексій Арестович вважає, що президент РФ Володимир Путін планує новий наступ на Україну, щоб завести війну у глухий кут і розпочати переговори.

Про це Арестович розповів у розмові з російською журналісткою Юлією Латиніною та написав у Мережі.

"Логіка путінського наступу, що готується, зрозуміла – отримати більш вигідні переговорні позиції. Йому пояснили військові, що вони можуть і чого не можуть. Сподіваючись на максимум можливостей російських військових, він хоче завести війну в глухий кут і розпочати переговори", – пояснив експерт.

"Треба постаратися зайти в переговори – це ще велике питання, чи будуть ці переговори – зі "звільненої" Луганської та захопленої Донецької областей. Ось це логіка", – додав він.

Арестович також описав ситуацію на полі бою. За його словами, росіяни створили два угруповання, які стоять на Лиманському та Бахмутському напрямках.

"Ці угруповання спробують довзяти Бахмут і піти на Лиман. Йде поступове нарощування, вони щупають наші слабкі місця, шукають дірки у фронті, шукають, де зосередити основні зусилля, бережуть при цьому артилерію і боєприпаси нечисленні", – розповів ексрадник голови ОП.

Він наголосив, що російська армія не є на сьогодні у здоровій формі.

"Вона почала добиватися тактичних успіхів, почавши піхотний наступ з артилерійською підтримкою, що впала на третину. Певний тактичний успіх це дає – нескінченні хвилі піхоти. Але тут же різкий, вибуховий стрибок втрат. Вони вирішили заплатити цю ціну. Вони готуються. Вони нарощуватимуть зусилля весь лютий. Пік у них, за задумом, я так розумію, – десь березень. Березень – це період інтенсивних бойових дій. І десь, щоб у квітні десь вже почати закріплюватися на рубежах", – прогнозує Арестович.

Він додав, що завдання ворога – взяти найвигідніші рубежі, щоби надійно стояти в обороні, коли ЗСУ підуть у контрнаступ, і закликати Україну до переговорів.

За оцінками військового експерта, під час нового наступу російські війська свої зусилля зосередять на Донеччині та Луганщині.

Нагадаємо, Росія готується до серйозної ескалації, яку може розпочати через два-три тижні. Про це попередив секретар РНБО України Олексій Данілов, який не виключив, що РФ може спробувати атакувати з півночі, півдня та сходу.

За оцінками військового експерта Олега Жданова, Росії забракне ресурсів для повторення такого великого наступуз кількох напрямків, як у день повномасштабного вторгнення 24 лютого минулого року.

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