Арестович пояснив слова лідера республіканців про зміну американської підтримки України у війні

Напередодні Кевін МакКарті заявив, якщо його партія переможе на виборах до Палати представників Конгресу Сполучених Штатів, вони перестануть бездумно давати гроші Україні.

Лендліз - це не список озброєння, а процедура, яка спрощує президенту США процесс передавання коштів на допомогу країні, щодо якої ухвалено закон про лендліз. Радник Офісу президента Олексій Арестович пояснив це в контексті тлумачення слів лідера республіканської меншості в Палаті представників Кевіна МакКарті, який заявив 18 жовтня, що у разі перемоги, його партія не буде "підписувати порожні чеки" для України.

Про це Олексій Арестович розповів під час бесіди з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Що саме сказав лідер Республіканської партії сьогодні? "У нас є низка питань до того, як виділяється допомога Україні. Часто допомога Україні включає, наприклад, кошти на "боротьбу з кліматом" тощо. Ми хочемо з цим розібратися. І проводити це різними законами, актами", - пояснив Арестович.

За його словами, деякі американські політики "дивуються, як часто в пакети допомоги Україні вкладається інше".

"Вони кажуть: "Давайте розведемо: зброя - це зброя... економічна допомога, закупівля - це різні речі. Він (Кевін МакКарті - ред.), швидше, про це говорить, аніж про скорочення допомоги", - додав Арестович.

Раніше йшлося про те, що республіканці ймовірно виступатимуть проти додаткової військової допомоги Україні, якщо отримають більшість у Палаті представників на проміжних виборах у листопаді.

Про це 18 жовтня заявив лідер Республіканської партії в Палаті представників Конгресу США Кевін Маккарті.

Військова допомога США Україні: подробиці

Сполучені штати підтримують Україну та надають їй одну з найбільших військових допомог від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Після масовоного ракетного обстрілу Росії 10 жовтня президент США Джо Байден пообіцяв надати Україні сучасні системи ППО.

США також готуються запровадити санкції проти Ірану через постачання зброї Росії.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг 13 жовтня також заявив, що Україна отримає від Альянсу засоби для боротьби з безпілотниками, аби захистити від російських атак цивільну інфраструктуру.

За даними міністерства фінансів, від лютого Україна отримала близько 19,4 млрд доларів фінансової допомоги від іноземних партнерів. До кінця року Україна може отримати ще 5 млрд євро від ЄС, 4,5 млрд доларів від Сполучених Штатів та 1,3 млрд доларів від МВФ.

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