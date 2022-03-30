Арестович пояснив, як країна-агресорка потрапила у гаранти безпеки України і чому вона не матиме права вето

Арестович пояснив, як країна-агресорка потрапила у гаранти безпеки України і чому вона не матиме права вето

РФ залишається постійним членом Ради Безпеки ООН.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович пояснив, яким чином Росія потрапила у гаранти безпеки України і чому вона не матиме права вето.

Про це він повідомив у відеозверненні щодо результатів переговорів у Стамбулі. Ролик з’явився на його YouTube-каналі 30 березня.

"Як Росія потрапила у гаранти безпеки України, питаєте ви. Так дуже просто, як постійний член Ради Безпеки ООН. Її ж не спеціально запрошували туди. Вона є серед інших членів Ради Безпеки.

Тепер підемо технічно. Як працює механізм? Якщо військова агресія проти України, то протягом трьох діб (не 60 як у третій статті НАТО) ці держави повинні розпочати екстрені консультації та надати військову, гуманітарну, технічну допомогу, включаючи закрите небо, включаючи постачання зброї, припасів та багато іншого. Так от Росія не матиме права вето з однієї простої причини – там вето встановлюється більшістю, а ми розуміємо, що маючи США, Велику Британію та Польщу, більшість Росія ніколи не отримає. Та й з ким вона забезпечуватиме цю більшість.

Другий момент. Щодо вчення військових, яких нібито не можна допускати. Усі країни, без винятку, у світі моніторять навчання одне одного. Існує купа міжнародних договорів, до яких приєдналася та виконує Україна. Наприклад, Віденська конвенція, яка передбачає, що про зосередження військ, більше 9,5 тисяч на одній ділянці, негайно має інформуватись усіх сусідів та взагалі всі країни, згідно з яким планом їх зосередили і з якою метою вони хочуть використовуватись.

Росія не накладатиме вето на наші вчення, вона лише повинна розуміти, як будь-яка з держав-гарантів, що навчання, які проводяться в Україні, не спрямовані на неї, не мають наступального характеру. І, між іншим, у тому чи іншому вигляді це існувало й досі. Турбує її якраз присутність НАТО, що ми тут з ними змовлятимемося, як на неї напасти. І тут, цей моніторинг, який передбачається, повинен дати їм зрозуміти, що цього не буде і хвилюватися нема про що. Ніхто не збирається нападати на Росію. Як і армія оборони Ізраїлю ніколи не нападає на сусідів і називається "армією оборони".

Дикі думки про те, що Росія проводитиме тут навчання, це вже в галузі психіатрії. Із задоволенням чекаю на вас на індивідуальну консультацію", - заявив Арестович.

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