Арестович приголомшив співрозмовника загадковою фразою про гарні новини із “Рамштайну”

Радник Офісу президента заявив, що у російських окупантів “зима буде просто персик”, якщо вони до неї доживуть.

Посилаючись на гарні новини із засідання у форматі “Рамштайн”, яке у четвер, 8 вересня, проводив голова Пентагону Ллойд Остін з партнерами та союзниками, радник Офісу президента Олексій Арестович прозоро натякнув на нове озброєння, яке отримають ЗСУ і яке стане великою несподіванкою для російських окупантів.

Про це він говорив в інтерв’ю з російським блогером та правозахисником Марком Фейгіним.

“Я скажу зараз загадкову фразу. Настав час загадкових фраз. Дуже гарна новина із "Рамштайну"! Але, на жаль, без подробиць. Але зима буде, якщо вони доживуть до зими, зима у них буде просто... Просто ось персик!” - сказав Арестович.

На ці слова співрозмовник українського експерта відреагував виразом захопленого подиву на обличчі та запаморочливим рухом голови.

Радник ОП не став озвучувати жодних подробиць, зауваживши, що про них повинні повідомляти офіційні особи.

“Перші кажуть партнери, потім наші, а потім можна буде це обговорити. Якщо взагалі скажуть, тому що такі гарні новини можуть і не оголосити. Вони просто будуть ці новини. Спочатку ці новини на голову впадуть комусь, а потім, можливо, ми їх оголосимо”, - наголосив Арестович.

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