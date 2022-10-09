Арестович припустив, як Путін може помститися Україні за вибух на Кримському мосту

На думку Арестовича, відповідь російського диктатора може бути пов'язана з ядерним ударом.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що через вибух на Кримському мосту, який стався 8 жовтня, президент Росії Володимир Путін може може завдати по Україні ядерного удару, зокрема, атакувати ТЕЦ.

Таку версію він озвучи під час ефіру з правозахисником Марком Фейгіним, пише 24 канал.

Арестович припустив, що окупанти дійсно можуть застосувати ядерну зброю. Але його зацікавило саме питання того, як ворог подаватиме удар.

"Вони не можуть подати вибух на мосту. Як тоді подаватимуть застосування ядерної зброї?", - зазначив він.

За словами радника ОП, у самій Росії різко змінився вектор докладання зусиль – у полі зору не ситуація на фронті, а розбирання всередині самої держави.

Нагадаємо, за даними росЗМІ, кількість загиблих внаслідок вибуху на Кримському мосту, який стався 8 жовтня, зросла до п’яти.

Вибух на Кримському мосту 8 жовтня

У суботу вранці, 8 жовтня, пролунав вибух на Кримському мосту, який з’єднує окупований півострів із Росією.

Президент Російської Федерації Володимир Путін доручив створити урядову комісію через надзвичайну подію.

За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, вибух влаштували самі росіяни через протистояння між ФСБівцями та російським Міноборони.

Військовий експерт Сергій Грабський вказав на те, що вибух на Кримському мосту суттєво не вплинув на його використання, оскільки, за даними росіян, вже через добу вони відновили залізничне сполучення. За його словами, можливість доставки озброєння і важкої техніки триває.

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