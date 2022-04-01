Арестович про головну новину на сьогодні: "Противник ніяк не може розпочати наступальну операцію"

Арестович про головну новину на сьогодні: "Противник ніяк не може розпочати наступальну операцію"

Радник голови Офісу президента також додав, що прогноз на теперішній день "обережно оптимістичний".

Загальна воєнно-політична обстановка довкола України контролюється керівництвом України і командуванням ЗСУ інших сил оборони.

Про це сьогодні, 1 квітня, у своєму новому брифінгу заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Також він наголосив що головною новиною на сьогодні є те, що ворог "ніяк не може розпочати наступальну операцію":

"Головна новина на сьогодні полягає у тому, що противник ніяк не може розпочати наступальну операцію по оточенню нашого угрупування в зоні ООС. Поки він завдає лише ракетних артилерійських ударів, що може свідчити про неповну його готовність діяти на землі. Тож наш прогноз на теперішній день обережно оптимістичний. Хоча там ще може бути важкі бої", - сказав Арестович.

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