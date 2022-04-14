Арестович про крейсер "Москва": "Не втрачали вони флагманів навіть під час Першої та Другої світових війн"

Росія не втрачала своїх флагманів навіть навіть під час Першої та Другої світових війн.
Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що російський крейсер "Москва" вже непридатний для використання і не підлягає ремонту, відтак ймовірна висадка російського десанту, наприклад в Одесі, вкрай ускладнена.
Про це Арестович розповів у розмову з російським правозахисником Марком Фейгіним.
"Крейсер "Москва" – уже не боєць, навіть якщо і вцілів (станом на вечір 14 квітня стало відомо, що судно затонуло – ред.). Нагадую, що після Цусімського бою це перший флагман російського флоту, який був уражений в бою, фактично знищений. Не втрачали вони флагманів своїх навіть під час Першої та Другої світової війн… Крім того, щодо його боєздатності – це як танкова дивізія, тільки більш потужна за рахунок крилатих ракет", – пояснив радник голови ОП.
Він також підтвердив, що висадка російського десанту, наприклад в Одесі, тепер вкрай ускладнена. Адже крейсер "Москва" забезпечував ППО, у нього були системи типу С-300, і він мав чудову "парасольку".
"І це ж флагман – там штаб флоту був, принаймні представники штабу. На флагмані завжди є офіцери флоту, які виконують керування групою, безпосередньо перебуваючи в морі. І що з ними – велике питання. За одними даними, врятувалося 14, за іншими – 50 осіб екіпажу чисельністю в 510. Ще невідомо, скільки там було капітанів першого рангу і адміралів", – розповів Арестович.
Нагадаємо, 13 квітня українська ракета "Нептун" влучила в російський крейсер "Москва" – флагман Чорноморського флоту РФ – і там виникла пожежа. Після цього корабель почав тонути.
Водночас Росія переконує, нібито на крейсері вибухнув боєприпас.
Вже 14 квітня ввечері в Міноборони РФ повідомили, що судно затонуло.
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