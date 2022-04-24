Арестович про можливий напад РФ на Європу: "Окупанти не можуть взяти нещасне село на сході"

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що Росія не здатна напасти на Європу.
Арестович вважає такий сценарій неможливим.
Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Медуза".
“Це практично нереальний сценарій. Ну, давайте йому залишимо 1% ймовірності. Чим Росії воювати, чим переходити до Європи? Вони не можуть взяти нещасне село на сході, а до Європи переходити — це взагалі ні про що”, - сказав він.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вдячна двопалатній підтримці США. "Але ми хочемо більше зброї, ніж нам дають", - наголосив він.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 60-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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