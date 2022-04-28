Арестович про підірваний міст біля Мелітополя, яким росіяни везли зброю та паливо: "Чомусь зламався"

Сьогодні, 28 квітня, поблизу Мелітополя Запорізької області було підірвано залізничний міст.

Ним війська РФ доставляли собі зброю та паливо з окупованого Криму. Під час нового брифінгу радник голови Офісу президента Олексій Арестович прокоментував інцидент.

"Сьогодні у Мелітополі чомусь зламався дуже важливий залізничний міст, який забезпечував постачання російським угрупованням і під Маріуполем, і на запорізькому напрямку. Тобто, наші сили вправно працюють на всій території України, забезпечуючи надійну оборону наших військ", – прокоментував політик.

Також радник голови ОП поділився, що ворог уповільнив просування на Запорізькому напрямку. Крім того, він розповів, що задум щодо оточення українських військ в зоні ООС або просування на північ Херсонської області у напрямку Кривого Рога зривають наші війська, завдаючи потужних ударів по їхнім угрупуваннях, складах з боєприпасами та командним пунктам.

Нагадаємо, Арестович назвав основні напрямки, де ворог зосереджує війська. У своєму відеозверненні політик повідомив, що ворог концентрує війська на Ізюмському, Херсонсько-Криворізькому і Херсонсько-Миколаївському напрямках.

Брифінг радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича за 28 квітня

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