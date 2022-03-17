Арестович про плани російської армії найближчими тижнями: "Вони заходять у вир катастрофи"

Арестович про плани російської армії найближчими тижнями: "Вони заходять у вир катастрофи"

За словами Арестовича, наступати вони не можуть. Крім того, втрачають цю здатність з кожним днем.

За розрахунком, сил та засобів противника не вистачить навіть до середини квітня. Але ворог однозначно намагатиметься окопуватись, намагатиметься тримати оборону.

Про це радник голови Офісу президента розповів у інтерв'ю НВ.

"Вони однозначно намагатимуться окопуватись, намагатимуться тримати оборону. Але давайте уявимо: коли вони стоять на місці, а ми точно знаємо, де вони знаходяться — це легше, ніж ловити в степу колони. Крім того, піде "зеленка" – весна, з'явиться зелень. І нашим партизанам, спецназу і місцевим жителям стане дуже комфортно наводити і ловити. Вони фактично заходять у вир катастрофи, у них особливо виходу немає із цієї ситуації", - зазначив він.

За словами Арестовича, наступати вони не можуть. Крім того, втрачають цю здатність з кожним днем.

"Стояти на місці – це смерті подібно. Спроба утримувати територію їм обійдеться мало не гірше, ніж наступ. Тому єдиний вихід — їм вимітатися звідси", - резюмував він.

Раніше Арестович розповів, що українські війська знищили командний пункт сил РФ, що означає можливу загибель декількох генералів і відповідну паузу і дезорганізацію ведення бойових дій. За його словами, загалом знищено 10 повітряних цілей.

Оперативна інформація на 22 день війни

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