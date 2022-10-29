Арестович про погрози Путіна щодо "брудної бомби": "Якби на стрілці так поводився, його б обіс*яли"

Радник Офісу президента Олексій Арестович прокоментував погрози президента Росії Володимира Путіна щодо застосування "брудної бомби".

Про це він сказав у розмові з російським опозиціонером, юристом Марком Фейгіним.

Нагадаємо, Путін знову звинуватив Київ у створенні "брудної бомби", але водночас запевнив, що "ядерний удар по Україні" Росії нібито не потрібен.

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"Я бачу в цьому блатні напівнатяки в кінець розгубленого, втраченого божевільного, який розкладається на очах як особистість. "Ми типу тут не маємо, але насправді, якщо треба, застосуємо" і так далі. В устах Голди Меїр це звучало красиво: "Ядерної зброї у нас немає, але якщо треба, ми її застосуємо". В руках чувака, в якого найбільший у світі арсенал – типу "ми не бачимо, але насправді існує небезпека, не ми це розв’язали 70 років тому" – це така типу дівчинка, яка хоче і рибку з’їсти, і позручніше влаштуватися", – яскраво описав поведінку диктатора Арестович.

"Абсолютно правильно Байден його підколов. Він сказав, що ну якщо в тебе немає наміру застосувати, що ти пи*диш бл*ть про це весь час? Визначся, Вася, хто ти, де ти, що ти і чого ти хочеш", – додав радник ОП.

Зауважимо, насправді слова президента США Джо Байдена про Путіна і ядерну зброю звучали так: "Якщо він не має наміру, чому він продовжує про це говорити?"

Арестович також пророкує очільникові Кремля долю лівійського диктатора Муаммара Каддафі, який був поранений під час спроби втекти та схоплений повстанцями, що влаштували йому кількагодинні знущання до того, як той помер.

"Якби на стрілці він (Путін – ред.) так поводився, його б обіс*яли десь у кутку і навіки залишили біля параші. Але він охороняється ядерним щитом, який він не хоче застосувати. Я йому можу нагадати долю Каддафі – що він вважав себе всемогутнім, а закінчив відомо, як", – розповів радник ОП.

Нагадаємо, очільник Пентагону Ллойд Остін публічно звернувся до керівництва Росії з попередженням про те, що в разі застосування ядерних компонентів у війні проти України надійде серйозна відповідь від світу.

Водночас, за останніми даними Пентагону, там не бачать ознак готовності Путіна застосувати ядерну зброю або "брудну бомбу" в Україні.

Не бачать таких ознак і в українській розвідці.

Реакція світу на промову Путіна на валдайському форумі

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