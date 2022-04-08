Арестович про ракетний обстріл вокзалу у Краматорську: "З якими бл*д*ми нам таки доводиться воювати"

Радник керівника ОП впевнений, що обстріл було сплановано заздалегідь.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прокоментував ракетний удар по залізничному вокзалу в Краматорську Донецької області сьогодні, 8 квітня.

Арестович зазначив, що обстріл було здійснено ракетою типу "Іскандер" . Він впевнений, що цей обстріл було сплановано заздалегідь:

"Треба розуміти, що таким ударам передує ретельна дорозвідка мети, як мінімум БПЛА, наводчики на землі – надто дорога ракета і надто складно та ризиковано організувати такі удари. Вони чудово бачили, що били по цивільних, ранній ранок, що на вокзалі в цей час були тисячі людей, які намагалися евакуюватися, сім'ї, діти, люди похилого віку. З якими бл*д*ми нам таки доводиться воювати", - сказав Арестович.

- Российские войска ударили ракетой типа «Искандер» по ж/д вокзалу Краматорска. По предварительной информации, более... Опубликовано Алексеем Арестовичем Пятница, 8 апреля 2022 г.

Зазначимо, що за попередніми даними внаслідок ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську понад 30 людей загинули та понад 100 людей отримали поранення.

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