Арестович про ситуацію на Херсонському напрямку: противник намагається вийти на кордони області

Арестович про ситуацію на Херсонському напрямку: противник намагається вийти на кордони області

Миколаївщину також обстрілюють для того, щоб примусити наші війська боротися з артилерією противника.

Противник під "потужним" керівництво нового керівника операції генерала Дворнікова намагається наступати в Херсонській області із завданням вийти на кордони Херсонської області, навіть, ті, які знаходяться на правому березі, в бік Миколаєва.

Про це сьогодні, 20 квітня, під час брифінгу розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Миколаївщину обстрілюють для того, щоб примусити українські війська боротися з артилерією противника, шукати їх, а не наступати.

"Але ми і там ведемо окремі, обережні, виважені, але тактичні дії, для того, щоб розгромити угруповання противника на правому березі", - сказав Арестович.

Нагадаємо, Путін призначив нового командувача війною в Україні.

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