Арестович про ситуацію на півдні: "росіяни вже не можуть наступати, а ми ще не можемо наступати"

Арестович про ситуацію на півдні: "росіяни вже не можуть наступати, а ми ще не можемо наступати"

На сьогодні на півдні України, зокрема в Херсонській області, триває позиційна війна. Російській армії бракує сил для подальшого наступу.

Українські військові два тижні дуже послідовно знищували ворожі склади боєприпасів, озброєнь, техніки на півдні.

Про це розповів радник керівника офісу президента України Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 21 травня.

"На півдні чиста "позиціонка" (позиційна війна – ред.). Те, що стосується Херсонської області, її правобережної частини – там недостатньо сил російської армії, щоб узагалі наступати куди-небудь. Вони намагалися зробити ці рухи, але ми її винесли, скажемо так", – розповів Арестович.

"Тобто два тижні ми дуже послідовно знищували склади боєприпасів, озброєнь, техніки. І там виходить ситуація така: росіяни вже не можуть наступати, а ми там ще не можемо наступати. Тому йдуть артилерійські дуелі на дальніх дистанціях. Там десь намагаються рухатися війська, пощипувати. Але це от та "позиціонка", про яку так довго говорили", – додав радник голови ОП.

Нагадаємо, за даними Інституту дослідження війни, на півдні російські війська зміцнюють оборонні позиції та готуються до великого контрнаступу України на Південному напрямку.

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