Арестович про удар окупантів по цистерні з азотною кислотою: "ставлять перед обличчям хімічної катастрофи"

Арестович про удар окупантів по цистерні з азотною кислотою: "ставлять перед обличчям хімічної катастрофи"

Своїм ударом по цистерні з азотною кислотою на хімзаводі Сєвєродонецька російські окупанти ставлять перед обличчям хімічної та екологічної катастрофи як населення, так і власні війська.

Водночас є ймовірність, що окупанти зможуть оголосити, "що ми, звісно, взяли Сєвєродонецьк".

Про це радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 31 травня.

"Що треба розуміти? Там величезна хімзона промислова, хімічне виробництво. І противник, який б’є туди… Російські війська ставлять перед обличчям хімічної та екологічної катастрофи і населення, і свої війська в тому числі", – сказав Арестович.

В цьому контексті він погодився з твердженням Фейгіна, що Росії абсолютно начхати на власні війська.

"З одного боку, можна пропагандистськи буде оголосити, що ми, звісно, взяли Сєвєродонецьк. А з іншого боку, задум наш зрозумілий: ми їх там гробимо у вуличних атаках і змушуємо втрачати ті сили, які здатні штурмувати. Але от щодо взяття Лисичанська – ми подивимось", – розповів радник голови ОП.

Нагадаємо, 31 травня російські війська завдали авіаудару по Сєвєродонецьку та влучили у цистерну з азотною кислотою на хімічному заводі. Жителів Луганської області закликали не залишати укриттів та підготувати захисні маски для обличчя, просочені содовим розчином.

Кількість загиблих у Маріуполі невідома - в моргах міста досі залишаються тисячі тіл

Читайте також: