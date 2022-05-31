Арестович про удар окупантів по цистерні з азотною кислотою: "ставлять перед обличчям хімічної катастрофи"

Своїм ударом по цистерні з азотною кислотою на хімзаводі Сєвєродонецька російські окупанти ставлять перед обличчям хімічної та екологічної катастрофи як населення, так і власні війська.
Водночас є ймовірність, що окупанти зможуть оголосити, "що ми, звісно, взяли Сєвєродонецьк".
Про це радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 31 травня.
"Що треба розуміти? Там величезна хімзона промислова, хімічне виробництво. І противник, який б’є туди… Російські війська ставлять перед обличчям хімічної та екологічної катастрофи і населення, і свої війська в тому числі", – сказав Арестович.
В цьому контексті він погодився з твердженням Фейгіна, що Росії абсолютно начхати на власні війська.
"З одного боку, можна пропагандистськи буде оголосити, що ми, звісно, взяли Сєвєродонецьк. А з іншого боку, задум наш зрозумілий: ми їх там гробимо у вуличних атаках і змушуємо втрачати ті сили, які здатні штурмувати. Але от щодо взяття Лисичанська – ми подивимось", – розповів радник голови ОП.
Нагадаємо, 31 травня російські війська завдали авіаудару по Сєвєродонецьку та влучили у цистерну з азотною кислотою на хімічному заводі. Жителів Луганської області закликали не залишати укриттів та підготувати захисні маски для обличчя, просочені содовим розчином.
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