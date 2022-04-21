Арестович про відмову Путіна штурмувати "Азовсталь": "Вони фізично не можуть цього зробити"

Радник керівника ОП прокоментував заяву російського президента.

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович прокоментував відмову російського президента Володимира Путіна штурмувати "Азовсталь" у Маріуполі.

У своєму сьогоднішньому брифінгу Арестович пояснив, чим насправді керувався очільник РФ, приймаючи таке рішення.

"Це означає наступне. Вони не можуть фізично взяти "Азовсталь", вони це зрозуміли. Вони понесли там величезні втрати. Наші захисники продовжують її утримувати, але відмова ще може бути пояснена тим, що вони перекинули частину своїх військ північніше, для того щоб підсилити свої сили, які намагаються виконати головне політичне завдання – вийти на адміністративний кордон Луганської і Донецької областей. Одразу скажу, їм не вдасться цього зробити. І оце попереднє проголошення перемог, не чекаючи ані Великодня, ані 9 Травня показує, що росіяни усвідомили безперспективність своєї останньої активної операції на цьому етапі війни", - сказав Арестович.

Ситуація щодо російського вторгнення – брифінг Олексія Арестовича 21 квітня

Як відомо, сьогодні, 21 квітня, президент РФ Путін під час зустрічі з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу назвав недоцільним штурм промзони "Азовсталь" у Маріуполі і наказав скасувати його.

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