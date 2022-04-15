Арестович про ядерну загрозу: "Пацан закосив справи", і хоче десь якоюсь ядерною зброєю бахнути"

Якщо це таки станеться, то Китай із Заходом зуміють підібрати відповідні важелі, і ситуація буде вирішена у дуже короткі терміни.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович сказав, що в нього є побоювання щодо загрози ядерного удару з боку Росії. Зокрема, про це свідчить тривожний стан президента РФ Володимира Путіна, який був помітний під час останнього його виступу.

Таку думку Арестович висловив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Я думаю, що "пацан закосив справи", і хоче десь якоюсь ядерною зброєю бахнути. Принаймні, є такі побоювання. Він же почав розуміти, що ось він – привид поразки…" – зазначив радник голови ОП.

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"Хоча я подивився, як у нього танцювали ніжки на аеродромі "Східний", так як він там перебирав руками, можу сказати, що це артикуляція людини, яка перебуває у тривожному стані, з великим внутрішнім конфліктом, з важкою впевненістю у неправоті своїх дій і подальшій перспективі", – пояснив Арестович.

За його прогнозами, в разі застосування Росією ядерної зброї, Путін отримай такий же або співмірний удар у відповідь.

"Завжди є спокуса – всі аргументи в хід. Ну добре, бахнули тактичною ядерною зброєю. Що далі? А далі – бахнуть у відповідь, швидше за все. Можливо, не ядерною, але чимось таким, або включать такі сили, з якими не впорається Володимир Володимирович", – розповів радник голови ОП.

Він додав, що коли весь світ подивиться на руїни, "зрозуміє, що ми маємо справу з божевільним маніяком, який не зупиняється ні перед чим".

"До кого першим піде Захід? До китайців. Скажуть: "Вам подобається з таким ідіотом тут жити, який поставив нас на край?" Китайці скажуть, що ні і почнуть тиснути дуже серйозні кнопки. І Путін стане перед вибором – по Китаю завдавати ядерний удар у відповідь? Китайці із Заходом зуміють підібрати важелі, і ситуація буде вирішена у дуже короткі терміни", – запевнив Арестович.

Нагадаємо, напередодні розслідувач Bellingcat Христо Грозєв назвав малоймовірним рішення Путіна про застосування ядерної зброї проти України. За словами журналіста, президент РФ має сумніви щодо того, чи його наказ виконають.

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