Арестович про ймовірний візит Джо Байдена до Києва: "Президенти ніколи не летять просто так"

Радник голови ОП припустив, що ймовірно США підготують новий пакет санкцій.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович прокоментував ймовірний візит до України президента США Джо Байдена.
В інтерв'ю російському адвокату Марку Фейгіну він зазначив, що якщо американський президент приїде – це буде надзвичайно потужний символічний жест підтримки.
Також політик додав, що якщо Байден приїде, то "напевне привезе подарунки з допомогою", як це зробив Борис Джонсон та "чотири президенти, які були вчора".
"По-третє, це підтвердить роль Києва як місця, де ухвалюються ключові рішення щодо міжнародної безпеки у Європі. По-четверте, ймовірно, будуть досягнуті якісь угоди. Тому що президенти завжди їдуть з певною державною повісткою, вони ніколи не летять просто так", – поділився Арестович.
Радник голови ОП додав, що можна лише здогадуватися, якою буде повістка. Втім, можна припустити, що це буде новий пакет санкцій і нове розширення військової та економічної допомоги: "Тому що Захід, у відповідь на кремлівське рішення продовжувати війну, ухвалив своє – дати важке озброєння і забезпечити Україну допомогою".
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Байден готовий особисто відвідати Київ. Наразі в адміністрації Білого дому обговорюють можливість візиту високопосадовця США.
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