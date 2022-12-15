Арестович про загрозу з Білорусі: "Росіяни хотіли б напасти, але розділяймо хотілки і можливості"

Російські війська хотіли б здійснити вторгнення до України з Білорусі та втягти у війну білоруські війська, проте наразі не в змозі цього зробити, і не мають необхідного для цього угруповання.

Про це радник Офісу президента України Олексій Арестович повідомив у розмові з російським опозиціонером, юристом Марком Фейгіним.

"Звісно, вони намагаються створити можливості в Білорусі. Звісно, для них було б вигідно напасти з території Білорусі і втягти білоруські збройні сили чи армію, прикордонників, спецслужби, кого завгодно у війну: безпосередньо в бойові дії проти України. Але нинішнє білоруське керівництво в особі Олександра Лукашенка, наскільки я бачу, дуже активно опирається цим планам, робить усе, щоб цього не відбулося", – розповів Арестович.

Він також прокоментував слова заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова про те, що останні "дії режиму Лукашенка є одним із кроків у межах підготовки до участі Білорусі у війні проти України". Проте ймовірність здійснення такого нападу є низькою.

"Для наших спостерігачів-алармістів, до яких безумовно не відноситься генерал Громов, який – професіонал, здається, що ось-ось не сьогодні-завтра Білорусь нападе. Дійшло до того, що сьогодні якась героїчна людина опублікувала, що завтра – напад з Білорусі. Російські війська хотіли б напасти. Вони хотіли б втягти Білорусь. Вони хотіли б створити загрозу для Києва, можливо, з двох напрямків – з білоруського і з брянського, наприклад. Але хотіти і могти – це дві дуже різні категорії. Тому до "могти" їм ще дуже далеко", – запевнив радник ОП.

Він повідомив, що в Білорусі наразі не створене необхідне для наступу угруповання військ, а якби воно й було, то його використання – під великим знаком запитання.

"Там немає угруповання. На його створення – півтора-два місяці, навіть якщо завтра почнуть його створювати максимально прискореними темпами. По-друге, саме створення цього угруповання – це лише створення можливості. А використання його як наміру – це теж ще один великий знак запитання, особливо тому, що ми не знаємо, що відбуватиметься на півдні і на сході. Як би терміново їм не довелося війська туди перекидати. Тому давайте розділяти хотілки, створення можливостей, і після створення можливостей використання", – пояснив Арестович.

Він додав, що під час цього довгого зв’язку можу виникнути багато різних факторів.

"Ще раз: безпосередньої загрози з Білорусі зараз немає навіть від російських військ. Загроза втягування білоруських військ існує теоретично, поки практично її не видно. Ми бачимо, що поки навіть обстрілів з Білорусі не допускає Лукашенко. Білоруські військові воювати не хочуть. Білоруське суспільство не хоче бути втягнутим у війну і відверто саботує все це, як і сам Лукашенко", – резюмував радник президентського офісу.

Нагадаємо, за оцінками військового експерта Олега Жданова, білоруська армія не планує воювати проти України, проте самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку потрібно показати президенту РФ Володимиру Путіну, що він готується до вторгнення.

Водночас речниця білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської – Анна Красуліна розповіла, що Лукашенко не проти допомогти Путіну військами РБ, але боїться давати білорусам зброю. Самопроголошений президент не виключає, що війська повернуть зброю проти його режиму.

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