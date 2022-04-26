Арестович про зустріч міністрів оборони 40 держав: "Захід поставив питання чітко, що йдеться про воєнну перемогу України"

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що на зустрічі міністрів оборони 40 держав світу 26 квітня Захід чітко поставив питання про те, що йдеться про воєнну перемогу України у війні з Росією.
Зокрема, Арестович зазначив, що ці 40 держав світу забезпечать Україну необхідним озброєнням, яке російська військова промисловість не наздожене.
Про це радник керівника ОП розповів у розмові з російських правозахисником Марком Фейгіним.
"Можемо взяти тільки цитату Остіна (міністра оборони США – ред.). Він сказав, що "я переверну небо і землю, щоби знайти зброю для України таку, яку треба". Так от, треба зрозуміти одну дуже просту річ – Захід поставив питання чітко, що йдеться про воєнну перемогу України. І до цього все йде", – розповів Арестович.
Він додав, що на воєнну перемогу України "працює вся машина сорока країн".
"Сорок держав не самих останніх, це ж провідні держави світу. Вони якось впораються. Або учасники провідних воєнно-політичних блоків впораються з постачаннями озброєння. А чахла, дохла російська військова промисловість не наздожене. Питання гонки. Гонка потенціалів, яка не на користь Російської Федерації", – розповів радник керівника ОП.
Нагадаємо, 26 квітня міністри оборони 40 держав світу зібрались на авіабазі Рамштайн у Німеччині, щоб обговорити підтримку України у війні з РФ.
Після події міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що такі зустрічі відбуватимуться щомісяця.
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