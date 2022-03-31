Арестович прокоментував, чому російські окупанти ґвалтують наших жінок і дівчат

Радник голови ОП зазначив, що російські солдати втратили зв'язок з реальністю.

Російські окупанти чинять шалене звірство стосовно українців, розстрілюють гуманітарні коридори, б'ють по мирним людям, ґвалтують наших жінок і дівчат бо втратили зв'язок з реальністю.

Таку думку висловив радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Він вважає, що авторитарний режим Путіна дегуманізує своїх військових та людей, оскільки дурнями набагато легше керувати:

"Тут треба розуміти, що авторитарний режим, це, першою чергою режим, який дегуманізує своє населення. Дегуманізує через дуже просту причину, тому що їм чим більше дурне, дибілізоване населення, тим легше ним керувати. Окрім того, авторитарний режим, у нього головна ознака - це розрив зворотного зв'язку з реальністю. З нами воюють люди, які не бачать цього зв'язку з реальністю. Вони бачать лише коли зазнали поразки, їх взяли у полон, розгромили, лише тоді вони починають щось розуміти", - сказав Арестович.

Радник голови ОП вважає, що російський солдат, коли чинить наругу над нашими жінками, то він вважає, що таким чином "справедливо чинить стосовно фашистів":

"А поки їх більше, поки вони сильніше, а 30 солдат завжди сильніше однієї маленької дівчинки де-небудь у Маріуполі, то у них працює картинка в голові, яка заміщує їм власну картину світу. І в рамках цієї картини вони несуть справедливу відплату по відношенню до фашистів. Як ось ця дівчинка, вона просто фашистка, з нею можна поводитися як хочеш", - сказав Арестович.

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