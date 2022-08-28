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Підписують собі смертний вирок: Арестович прокоментував хвилю ліквідацій колаборантів

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Підписують собі смертний вирок: Арестович прокоментував хвилю ліквідацій колаборантів

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прокоментував низку "нещасних випадків", які трапляються із колаборантами на тимчасово окупованих РФ територіях.

За словами Арестовича, на кожного зрадника України чекає саме така покарання - смерть. 

Про це радник Офісу президента України Олексій Арестович сказав у розмові з російським опозиціонером, юристом та адвокатам Марком Фейгіним.

"Всі вони будуть наступні… Людина, яка переходить на бік супротивника, повинна розуміти, що вона підписує собі смертний вирок. Якщо не українська держава, то партизани її не пробачать і наздоженуть. Судячи з кількості, яких уже прибрали (партизани - ред.) треба розуміти, коли ти підписуєшся під цю справу, ти підписуєш собі смертний вирок. Якщо вони думають, що вони втечуть разом із російськими військами, які будуть втікати, і там з ними не буде нічого відбуватися - вони дуже помиляються", - зауважив радник ОП.

Нагадаємо, на окупованих росіянами територіях все частіше стали відбуватися "нещасні випадки" із зрадниками України, які перейшли на бік РФ. 27 серпня окупованій Михайлівці на Запоріжжі знайшли повішеним колаборанта Андрія Рижкова, який з приходом російських загарбників став "начальником поліції".

Ще один недавній випадок - 26 серпня у Бердянську підірвали авто "заступника начальника" "ДАІ" Олександра Колеснікова. Від отриманих поранень він помер у лікарні.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1493
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