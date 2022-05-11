Арестович прокоментував наміри окупантів приєднати Херсонську область до Росії та відповідь Кремля

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому окупаційна влада Херсонської області виступила із заявою про бажання включити регіон до складу РФ. Він переконаний, що для Путіна - це крайній сценарій, адже передбачає ескалацію.

У середу, 11 травня, окупаційна влада Херсонської області оголосила про намір звернутися до президента-диктатора країни-терористки Росії Володимира Путіна з проханням приєднати тимчасово окупований регіон до складу Російської Федерації.

У відповідь на це прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що питання входження Херсонської області до складу Росії нібито повинні вирішувати самі жителі. Мовляв, процедура повинна бути "легітимною".

Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 11 травня пояснив, чому окупаційна влада Херсонської області висловила готовність регіону вступити до складу РФ та що означає вищезгадана реакція Кремля.

"Сьогодні зранку були заяви самопроголошеної (окупаційної - прим.) влади Херсона про бажання приєднатися до Росії. Негайна реакція Пєскова (прессекретар Путіна - прим.), який говорить: "Ні-ні-ні лише після того, як люди самі оберуть, для цього потрібне дуже серйозне юридичне підґрунтя".

Питається, чому раптом така заява? А заява ось яка. Наше Головне управління розвідки опублікувало дуже цікаву інформацію: ФСБ із російським ГРУ жахливо лається в Херсоні щодо багатств, які вивозяться - від зерна до сільськогосподарської техніки, транспорту і так далі. Там дійшло мало не до перестрілок, розбірок.

Вони "пиляють". Коли була "ЛНР" - її віддали під ГРУ російське, коли була "ДНР" - її під ФСБ віддали. А тут не встигли поділити і місцеве керівництво почало красти. Воно виявляється в цьому "розпилі" бере активну участь. І коли затиснули яйця до лещат треба було щось вірнопідданське брякнути і доповіли про готовність регіону вступити до складу Росії.

І я чекав реакцію Кремля. Якщо підтверджують - це програма. Якщо не підтверджують - то це крайній сценарій, який розглядається в крайньому випадку, а взагалі виставлена заборона на ескалацію. Бо якщо зараз проголосити анексію, то це різка ескалація, різке загострення санкцій, різкі поставки озброєння до України і багато іншого. І вони, звичайно, одразу дали задню", - сказав Арестович.

Нагадаємо, на Луганщині російські окупанти з міномета обстріляли гуманітарний транспорт на трасі Лисичанськ-Бахмут.

Жителька Херсона розказала, яка зараз ситуація в місті

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.