Арестович прокоментував "наполеонівські плани" Росії прорватися до Дніпра та Запоріжжя

Радник голови ОП відповів, чи можливо це.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович прокоментував подальші загарбницькі плани російських окупантів.

Так, частину сил армія РФ може кинути на зону ООС, щоб спробувати взяти в облогу хоча б Краматорськ та Слов'янськ Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

Втім, за його словами, піти на Дніпро та Запоріжжя Росії не вдасться.

"Всі "наполеонівські плани", що вони там "всіх оточать і підуть на Дніпро та Запоріжжя", можна викидати до кошика. Такого нічого не буде, у них просто нема сил", – зазначив політик.

Нагадаємо, Арестович вважає, що Росія кине всі сили до Донецької області, аби до 9 травня остаточно захопити Маріуполь. Він наголосив, що українські війська на цьому напрямку тримають оборону.

Читайте також: