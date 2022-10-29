Арестович прокоментував вибухи в Севастополі і розповів про вражені цілі: "Напевне, friendly fire"

Був уражений російський фрегат "Адмірал Макаров", який є носієм крилатих ракет – саме ними окупанти атакували Вінницю. Внаслідок атаки загинули діти.

Радник Офісу президента Олексій Арестович назвав вибухи в Севастополі 29 жовтня дружнім вогнем між російськими військами, а також розповів, які судна було уражено.

Про це Арестович сказав у розмові з російським опозиціонером, юристом Марком Фейгіним.

За даними радника ОП, був пошкоджений російський фрегат "Адмірал Макаров" та затоплений тральщик "Іван Голубєц".

Також читайте Бавовна у Севастополі: експерт оприлюднив несподівані подробиці про атаковані російські кораблі

"У Севастополі, ми ж бачимо, вертоліт літає і стріляє в усі сторони. Напевне, friendly fire (дружній вогонь – ред.). Понапивалися і почали стріляли один в одного. Результат цього обстрілу – "Макаров" уражений. Реальний ступінь його пошкодження я не знаю. Дуже багато хто "вибухнув" – що там все уражено, все горить, все вибухає, все затонуло. Але я почитав відкриті російські джерела і там сказано, що "Макаров" пошкоджений з невідомою степінню, а тральщик "Іван Голубєц" отримав у попу friendly fire і рішуче попрямував за флагманом крейсером "Москва", – розповів Арестович.

Він також прокоментував твердження російських окупантів про те, що удар у Севастополі був завданий з безпілотників.

"Напевно, не впоралися з керуванням іранськими дронами. Або переплутали цілі, або вирішили пожартувати, або їх образили", – припустив радник ОП.

Він сказав, що загалом могли бути уражені чотири російські судна, але інформація ще потребує підтвердження.

"Ось така біда там трапилася. Але за найскромнішими даними, – з двома військовими кораблями, а за нескромними, кажуть, – чотири. Подивимося. Все одно протягом трьох-чотирьох днів стає зрозуміло, що до чого. Там ще якісь цистерни горіли з якимось паливом, кажуть. Ну, то таке. Хто в Козачій (бухті) був, той знає: з одного боку там цистерни, з іншого боку там пункт постійної дислокації 810 бригади морської піхоти", – повідомив Арестович.

"Вони, напевне, не потонуть. Але виведення з ладу – щонайменше "Макаров", якщо його вразили, то це носій крилатих ракет. Зокрема ці товариші стріляли по Вінниці, убили там дітей, лікарів і так далі", – звернув увагу радник ОП.

Він також прокоментував заяву РФ про скликання Радбезу ООН після "бавовни" в Севастополі.

"Росія, тут пишуть, запитала засідання Ради Безпеки ООН, тому що стверджує, що підступні українці напали на російські кораблі, що мирні стріляють по українських містах. Це ж злісне порушення етикету", – зіронізував Арестович.

Нагадаємо, у Севастополі пролунали вибухи вранці 29 жовтня. Російські окупанти повідомили про атаку дронами, внаслідок якої було пошкоджено морський тральщик "Іван Голубєц" та РЛС фрегата "Адмірала Макаров".

Військовий експерт Павло Нарожний назвав цілком ймовірною версію окупантів про атаку безпілотниками, а також припустив, що "щось близько підійшло до корабля, і він загорівся".

"Бойові комарі" атакували Севастополь! Ситуація на Півдні на 29 жовтня

Читайте також: