Арестович прокоментував відео прогулянок окупантів Маріуполем у пропагандистських ЗМІ Росії

Політик поділився, як ворог знімає постановочні відео.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович прокоментував те, що у пропагандистських ЗМІ Росії показують, як окупанти гуляють вулицями Маріуполя.

Так, в інтерв'ю російському адвокату та правозахиснику Марку Фейгіну політик зазначив, що місто, де досі точаться запеклі бої, поділено на 4 райони. Оскільки окупанти захопили чималу територію, то можуть спокійно знімати постановочні відео.

"Оскільки взято вже понад 2/3 міста, то зрозуміло, що десь можна походити і вулицями. Кажуть, що там працюють мобільні крематорії, які спалюють їхніх військових і мирних жителів. Щоб не було "доказів", а там сильно багато", – додав він.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти збирають тіла загиблих мешканців та спалюють їх у пересувних крематоріях. Третій день поспіль з міста не випускають цивільних людей навіть на приватних автівках.

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