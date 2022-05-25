Арестович розказав, на якому напрямку російські окупанти найінтенсивніше наступають на Україну

Арестович розказав, на якому напрямку російські окупанти найінтенсивніше наступають на Україну

Російські окупанти у лютому наступали на дев'ятьох напрямках, зараз їх кількість зменшилась до чотирьох.

Зараз основні зусилля російських окупантів зосереджені на Луганському напрямку.

Про це 25 травня розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Кожен командир загарбників на кожному з цим напрямків має окреме завдання та намагається виконати його. Проте основні зусилля росіян зосереджені на Луганському напрямку", - сказав Олексій Арестович.

Нагадаємо, на Херсонському напрямку окупанти намагаються розширити свою присутність. На правому березі Дніпра помітно поповнення живої сили ворога.

Читайте також: