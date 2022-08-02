Арестович розказав, як ЗСУ очищують південь України від російських окупантів 

ЗСУ на день знищують 3-4 командних пункти або складів зі зброєю російських окупантів.

Зараз Україна намагається "зачистити" тили російських загарбників на тимчасово окупованому півдні України.

Про це 2 серпня сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Південь - там наші продовжують відпрацьовувати тилове забезпечення російських військ. Склади з боєприпасами, з технікою, місця концентрації особового складу, палива, командні пункти. Кілька накриттів на добу - це норма. Три-чотири накриття", - сказав Арестович.

Нагадаємо, у Херсонській області у вівторок, 2 серпня, пролунали вибухи. Вибухи та займання сталися біля легендарного аеродрому в Чорнобаївці та в районі залізничної станції Брилівка Херсонської області, де раніше ЗСУ знищили 40 вагонів із технікою та особовим складом окупантів.

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