Арестович розказав, за яких умов Україна може отримати бойову авіацію від Польщі

Арестович розказав, за яких умов Україна може отримати бойову авіацію від Польщі

Росія може залякувати кожну з країн, щоб не надавала Україні бойову авіацію.

Україна може через Польщу отримати військову бойову авіацію, коли США нададуть їй новіші винищувачі. Питання поки що залишається невирішеним. Радник голови офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю з російським правозахисником Марком Фейгіним зазначив, що нині, найімовірніше, інформаційна пауза, а власне переговори тривають.

"Пауза інформаційна насправді. Бо постійно відбуваються постачання допомоги. Ну, напевно, в Росії якась інформація є, бо вони грізно пихтять про використання територій інших країн, військові постачання, це законні військові цілі, будемо розглядати як приєднання до війни. Це означає, що рух таки іде. Куди він іде і яким він виявиться, ми подивимося трохи пізніше. Але сам факт таких заяв показує, що вони (Росія - ред.) заявляють навіть на найвищому рівні, що, не дай Боже, збільшити боєздатність української армії. І я їх розумію. За тим, як працюють наші повітряні сили!" - сказав Арестович.

Росія може залякувати кожну з країн, щоб не надавала Україні бойову авіацію.

"Мені здається, що не злякаються!" - упевнений Арестович.