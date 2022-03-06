Арестович розказав, за яких умов Україна може отримати бойову авіацію від Польщі

Росія може залякувати кожну з країн, щоб не надавала Україні бойову авіацію.
Україна може через Польщу отримати військову бойову авіацію, коли США нададуть їй новіші винищувачі. Питання поки що залишається невирішеним. Радник голови офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю з російським правозахисником Марком Фейгіним зазначив, що нині, найімовірніше, інформаційна пауза, а власне переговори тривають.
"Пауза інформаційна насправді. Бо постійно відбуваються постачання допомоги. Ну, напевно, в Росії якась інформація є, бо вони грізно пихтять про використання територій інших країн, військові постачання, це законні військові цілі, будемо розглядати як приєднання до війни. Це означає, що рух таки іде. Куди він іде і яким він виявиться, ми подивимося трохи пізніше. Але сам факт таких заяв показує, що вони (Росія - ред.) заявляють навіть на найвищому рівні, що, не дай Боже, збільшити боєздатність української армії. І я їх розумію. За тим, як працюють наші повітряні сили!" - сказав Арестович.
Росія може залякувати кожну з країн, щоб не надавала Україні бойову авіацію.
"Мені здається, що не злякаються!" - упевнений Арестович.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.