Арестович розповів, чи може Росія масовано обстріляти Україну іранськими ракетами та коли чекати ударів

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що росіяни не зможуть масовано обстрілювати Україну іранськими ракетами. У РФ ще залишились запаси своїх ракет, якими вони можуть кілька разів влаштувати масований обстріл.

Про це він сказав у розмові з російським опозиціонером Марком Фейгіним.

"У Росії залишилось десь 140 ракет "Іскандерів" та кілька десятків "Калібрів". Це ж взагалі ні про що. Росіяни дочекаються іранських ракет. Але тут є проблема: їх може бути багато - до тисячі, проте мало пускових установок. Тобто вони не зможуть масовано обстрілювати Україну. Але у нас є проблема, що ці іранські ракети ще ніхто не збивав. Хіба після ліквідації Сулеймані Іран випустив ці ракети по американських базах, але тоді з 17 потрапили у ціль десь дві. А тому перший серйозний досвід використання цих ракет отримаємо ми. Це досить неприємна історія", - сказав Арестович.

Радник Офісу президента додав, що росіяни ще кілька разів можуть обстріляти Україну тими ракетами, які у них залишились.

"Але треба розуміти, що росіяни ще можуть кілька разів масовано обстрілювати Україну тими запасами, що в них є. Ми очікували, що окупанти сьогодні нас обстріляють, але цього не сталось. Може завтра це буде чи ні. Іранські дрони вони запускають - ми збиваємо, запустили три "Калібри" - ми їх усіх збили. Тобто це для росіян безнадійна справа", - сказав Арестович.

Ракетні обстріли України

Росія від 24 лютого масовано обстрілює Україну ракетами. Від 10 жовтня окупанти перейшли до енергетичного терору. Росія знищує українські підстанції та ТЕЦ.

Росія протягом 31 жовтня атакувала Україну ракетами різних типів та безпілотниками на загальну суму близько 760 млн дол. Тоді окупанти запустили по нашій державі 55 крилатих ракет, з яких 45 вдалось збити.

Українська військова розвідка вважає, що ракетний терор триватиме. Мета - це дестабілізація ситуації в Україні та поширення паніки серед цивільних.

Військовий експерт Олег Жданов наголосив, що балістичні ракети складно збивати через їхню швидкість. Те саме стосується й іранської зброї, яку передали Росії.

Читайте також: