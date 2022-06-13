Арестович розповів, чи може зараз Росія почати наступ на Київ і Чернігівську та Сумську області

Зараз немає загрози повторного наступу Росії на Київ і Чернігівську та Сумську області.
На кордоні з Україною там перебувають лише 2-3 батальйонно-тактичні групи, які загрожують хіба мирному населенню Росії.
Про це 13 червня заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником та журналістом Марком Фейгіним.
"Ніякої загрози Києву, Сумській та Чернігівській областям немає. Я маю на увазі загрозу наземного вторгнення. На цьому напрямку є жалюгідні 2-3 батальйонно-тактичні групи, які там для відновлення потенціалу. Загрозу вони становлять лише собі та місцевому населенню РФ", - сказав Арестович.
Нагадаємо, у Луганській області окупанти з ПВК "Вагнер" позбулися життя через відео у ТікТоку.
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