Арестович розповів, чи може зараз Росія почати наступ на Київ і Чернігівську та Сумську області

Арестович розповів, чи може зараз Росія почати наступ на Київ і Чернігівську та Сумську області

Зараз немає загрози повторного наступу Росії на Київ і Чернігівську та Сумську області.

На кордоні з Україною там перебувають лише 2-3 батальйонно-тактичні групи, які загрожують хіба мирному населенню Росії.

Про це 13 червня заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником та журналістом Марком Фейгіним.

"Ніякої загрози Києву, Сумській та Чернігівській областям немає. Я маю на увазі загрозу наземного вторгнення. На цьому напрямку є жалюгідні 2-3 батальйонно-тактичні групи, які там для відновлення потенціалу. Загрозу вони становлять лише собі та місцевому населенню РФ", - сказав Арестович.

Нагадаємо, у Луганській області окупанти з ПВК "Вагнер" позбулися життя через відео у ТікТоку.

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