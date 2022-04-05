Арестович розповів, чи можуть росіяни знову окупувати звільнені території України

Арестович каже, що Україна готова до цього.
Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович запевнив, що повернення російських окупантів на звільнені українськими військовими території є практично нереальне. Усе тому, що окупанти не мають потрібної кількості сил, які розбили ЗСУ.
Про це Арестович заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону 5 квітня.
За його словами, "елітні" угруповання, які захоплювали українські міста, майже втрачені. Тому, як пояснює Арестович, окупантам знову потрібно десь взяти ці сили.
"Це практично нереально. Треба бути повним ідіотом з цієї точки зору, навіть більше, ніж росіяни. І цього разу буде важче, тому що ми вже більш готові до цього. Це практично неможливо… Ну можемо залишити 1% на те, що вони спробують, але це просто, щоб не казати, що це на 100% неможливо", - повідомив Арестович.
Нагадаємо, раніше Арестович порівняв армію України та РФ.
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