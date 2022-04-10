Арестович розповів, чи є у Росії військова техніка, якою можна переозброїтись

Арестович розповів, чи є у Росії військова техніка, якою можна переозброїтись

Арестович вважає, що у РФ немає достатньо техніки.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що у Росії практично немає техніки, щоб переозброїтись.

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Про це він сказав в інтерв'ю російському адвокату і правозахиснику Марку Фейгіну.

"Російській армії немає чим переозброюватись. Техніка, яка 30 років стояла на зберіганні уже нікуди не їде. Людей вони ще можуть призвати, хоча і це їм не надто вдається. А поповнювати зброю чим? Немає чим. Ось дуже простий приклад, коли військові стріляються, бо немає чим воювати", - сказав Арестович.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що окупанти свідомо скинули бомбу на мирне населення в Краматорську.

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