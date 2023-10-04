Арестович розповів, чому до ЗСУ потрібно мобілізувати 25-річних, та вказав на проблеми в армії

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович погодився з ексміністром оборони Беном Воллесом, що до ЗСУ потрібно мобілізовувати молодь. Він пояснив це тим, що чоловіки середнього віку за станом здоров'я не завжди можуть ефективно виконувати штурмові дії.

Про це він сказав у розмові з Юрієм Романенком і Миколою Фельдманом на своєму ютуб-каналі.

"Середній вік українського піхотинця - 40-45 років. От уявіть собі такого джентельмена, а більшість українців у віці за 45 років не ходить до спортзалу та не особливо стежить за своїм здоров'ям. На цю людину вішають 36 кілограмів спорядження і ще якесь піхотне. І він повинен так кудись дійти. А в "сірій" зоні по такій людині починає працювати все - артилерія, дрони. Чи коли тебе кидають на штурмові дії і ти повинен іти по мінних полях, очікуючи підриву чи снаряду. Як ви думаєте, скільки людей таких дійде до потрібних рубежів? Він не боїться і хотів би, але він фізично не може", - вважає Арестович.

На думку Олексія Арестовича, Захід почав аналізувати ситуацію з війною в Україні. Він наголосив, що зараз ЗСУ воюють малими штурмовими групами до 15 людей, проте вони мають бути якісно підготовлені.

"Вони розуміють, що середній рівень здоров'я українського піхотинця, якому за 45 років, не витягує навантажень. Отже, нам потрібно змінювати структуру призову та розподілення мобілізованих. Бо штурмові дії витягують лише ті, кому до 35 років", - вважає Арестович.

Арестович зазначив, що у ЗСУ є такі бригади, які можуть виконувати різні бойові завдання, і вони є мотивовані й підготовлені.

"Серед іншого - дійсно треба підходити по-іншому до формування штурмових підрозділів. Треба підходити до їхнього спорядження", - зазначив він.

Арестович вважає, що росіяни після контрнаступу на Харківщині переглянули свій підхід до штурмових дій. І це повинна зробити і Україна.

"45-річні чоловіки з різним життєвим досвідом, там може бути мільйонер, а може бути безробітний - їх дуже поганяєш на полігоні? Чим їх мотивувати? Бо є шанси вижити. Та більшість скаже, що я краще здохну. А молодь можна - влаштувати змагання і якось мотивувати. Це всі знають, цьому навчають у нормальних центрах. Потрібні вовки, які ще хочуть битися. Це - 25-28 років, які ще хочуть щось показати. А краще 23-25 років", - каже Арестович.

Нагадаємо, ексміністр оборони Британії Бен Воллес порадив президенту України Володимиру Зеленському переоцінити масштаби мобілізації в державі, поки в Росії потай мобілізують усю країну.

Читайте також: