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Арестович розповів, чому окупанти не зможуть взяти Бахмут і Сіверськ

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Арестович розповів, чому окупанти не зможуть взяти Бахмут і Сіверськ

Фото: Associated Press

Армії Російської Федерації не вдається активно просуватися у Донецькій області.

Нинішні темпи просування окупаційних військ на Донеччині повільні. Це не дозволяє загарбника взяти Бахмут, Сіверськ та інші міста.

Про це радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

"Темпи, масштаби і ціна за це просування такі, що вони не дозволять взяти Бахмут, Сіверськ та інші міста. Все це, в кращому випадку, закінчиться в околицях цих міст. Повторення Лисичанська і Сєвєродонецька не буде", - зазначив він.

Як повідомлялося, на Донбасі російські окупанти продовжують масові обстріли українських позицій та цивільної інфраструктури з танків та артилерії, а також завдають авіаударів. Зокрема, на Слов’янському напрямку ворог намагався вести наступальні бої у напрямках Пасіка – Богородичне і Тихоцьке – Долина. Проте отримав відсіч та втік, наголошують у Генштабі.

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Дата публікації
Перегляди
407
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